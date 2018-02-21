بالصور.. جناح دولة الإمارات في الجنادرية يشهد إقبالًا جماهيريًا

سعيد العجل(صدى):

أثرت 45 فعالية ثقافية يشهدها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32، زوار المهرجان من خلال ما تقدمه اللجان المشاركة من فعاليات منوعة وفنون شعبية وفلكلورات فنية تشهد على عراقة التاريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتنوعت المشاركات بين الثقافية والترويجية والتفاعليه والجماهيرية ، التي حظيت بإقبال كثيف من زوار المهرجان، حيث يستقبل الجناح زواره بوقع الطبول وصوت الأهازيج الشعبية التي تنثر البهجة والفرح على وجوه الحاضرين في المكان، كما جيشت الحضور على مشاركة الفرق الشعبية في الرقصات الإماراتية والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها الإمارات الشقيقة، منها عروض العيالة، والحربية واليولة والعازي، التي سترافق الزوار طوال أيام المهرجان للتعرف على التراث الثقافي الموسيقي الفني الإماراتي، والتي يعود تاريخها إلى مئات السنين.

ويعرض جناح دولة الامارات مجموعة من الأفلام التراثية والثقافية الخاصة بدولة الإمارات، مسلطاً الضوء على عناصر عدة تتميز بها، خاصة العمارة التقليدية التي تسافر كثيراً إلى عمق الحياة التراثية، بالإضافة إلى كرم الضيافة العربية في ركن القهوة العربية والذي يقدم قهوة مصنوعة في الإمارات، وعروضاً حيّة عن طرق تجهيزها.

يشار إلى أنّ جناح دولة الامارات العربية المتحدة مصنوع بالكامل من المواد التراثية الطبيعية التقليدية ما يقارب 80% من العمارة الطينية، على امتداد مساحة (6500 متر مربع)، في خطوة تهدف إلى تجسيد التراث الإماراتي الأصيل وعلاقته الوطيدة بالبيئة المحلية والالتزام باستدامتها، بما تزخر به من مقتنيات تراثية وفنون شعبية.