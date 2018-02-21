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الاتفاق يهزم القادسية بثنائية

الاتفاق يهزم القادسية بثنائية
ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الاتفاق في تحقيق الفوز على نظيره القادسية خلال مباراة اليوم الأربعاء ، المؤجلة من الجولة الـ16 ، ضمن مباريات بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الاتفاق الأول اللاعب حامد الغامدي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ، ليسجل هدف الفوز اللاعب علي هزازي في الدقيقة الـ 85 من عمر الشوط الثاني .

وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب هارون كامارا في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 4 ساعات

1000 مبروك للأهة الإتفاقية،،وهردلك لبنو قادس عشاق ومحبين.
صورة مع التحية:-للأستاذ عبدالله بادغيش رئيس نادي القادسية؟؟؟والتحدي المبالغ فيه عبر أحد وسائل الإعلام المحلية.
مع التحية والتقدير.

[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 4 ساعات

1000 مبروك للأمة الإتفاقية.

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