الاتفاق يهزم القادسية بثنائية

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الاتفاق في تحقيق الفوز على نظيره القادسية خلال مباراة اليوم الأربعاء ، المؤجلة من الجولة الـ16 ، ضمن مباريات بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الاتفاق الأول اللاعب حامد الغامدي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ، ليسجل هدف الفوز اللاعب علي هزازي في الدقيقة الـ 85 من عمر الشوط الثاني .

وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب هارون كامارا في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول .