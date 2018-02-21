الاتفاق يهزم القادسية بثنائية
نجح نادي الاتفاق في تحقيق الفوز على نظيره القادسية خلال مباراة اليوم الأربعاء ، المؤجلة من الجولة الـ16 ، ضمن مباريات بطولة دوري المحترفين .
وسدد هدف الاتفاق الأول اللاعب حامد الغامدي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ، ليسجل هدف الفوز اللاعب علي هزازي في الدقيقة الـ 85 من عمر الشوط الثاني .
وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب هارون كامارا في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 4 ساعات
1000 مبروك للأهة الإتفاقية،،وهردلك لبنو قادس عشاق ومحبين.
صورة مع التحية:-للأستاذ عبدالله بادغيش رئيس نادي القادسية؟؟؟والتحدي المبالغ فيه عبر أحد وسائل الإعلام المحلية.
مع التحية والتقدير.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 4 ساعات
1000 مبروك للأمة الإتفاقية.