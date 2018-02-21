مركز الملك فهد الثقافي ينظم فعالية ” يوم المرأة السعودية “

عادل الحربي (صدى):

ينظم مركز الملك فهد الثقافي، خلال الفترة 2 -3 مارس 2018 فعالية ” يوم المرأة السعودية ” ، ضمن موسمه الثقافي الثاني، برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.

وأوضح المشرف العام على المركز، محمد السيف، أن برنامج الحفل الخاص بالفعالية، يشمل أوبريتا وطنيا بعنوان ” بنات سلمان ” ومشاهد مسرحية وقصائد شعرية وفصيحة ونبطية لعدد من الشاعرات، كما سيتم عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة المرأة السعودية، ويشهد الحفل مشاركات موسيقية لعازفات سعوديات.

وسيشهد الحفل تكريماً لرائدات سعوديات من اللاتي تميزن في عدة مجالات؛ كالثقافة والتعليم والإدارة والفن التشكيلي والفوتوغرافي والتصوير والشعر والطب وغيرها، وسيتضمن مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي ستُقام في بهو المركز الرئيسي، وتستهدف العائلة السعودية كمسرح الطفل، وركن خاص بالتصوير والثقافة الطبية والفنون التشكيلية وفقراتٍ لفرق شعبية فلكلورية، وندوات حول الإعلام الجديد والمرأة والرياضة، يتحدث فيها عدد من المتخصصات.