حكام المملكة يسافرون إلى إيرلندا الشمالية للالتحاق بدورة مكثفة

علي القحطاني (صدى):

يغادر طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة ماجد الشمراني، والمساعد إبراهيم الدخيل، واعمر الجمل، إلى إيرلندا الشمالية اليوم الأربعاء، وذلك تفعيلا للاتفاقية بين الاتحاد لكرة القدم ونظيره الإيرلندي لتبادل الخبرات وتطوير الحكام.

وسيخضع الطاقم إلى دورة مكثفة في الاتحاد الإيرلندي تتضمن عدة محاضرات نظرية وتطبيقية يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين، إضافة إلى تحكيم إحدى مباريات الدوري الإيرلندي لكرة القدم.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد مارك كلاتنبيرغ أن الاتفاقية بين الاتحادين السعودي والإيرلندي تتضمن عددًا من البرامج لتطوير الحكام بما ينعكس بالفائدة المرجوة منها، مشيدًا بالحكام الذين تم ترشيحهم للمشاركة.

وأشار كلاتنبيرغ إلى أن هذه الاتفاقية تعد باكورة لمزيد من الاتفاقيات مع عدد من الاتحادات التي تهدف إلى تطوير الحكام بالممكلة

وقدم كلاتنبيرغ شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على الدعم الذي يوليه للحكام المملكة، ولرئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل عزت، متمنيًا التوفيق للحكام المشاركين في هذه الدورة.