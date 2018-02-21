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بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح الفرق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون

بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح الفرق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون
حمود العنزي (صدى):

أوضح فيصل الطايع محامي ومستشار قانوني، الفرق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون.

وقال الطايع خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” حلقة اليوم الأربعاء، إن دور الرعاية يكون للفتيات عندما يتعرضن لإيذاء، أو ضرب، أو عنف أو تشرد، أما السجن فيكون لمن ترتكب جريمة، و هذا هو الفارق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون.


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