بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح الفرق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون
أوضح فيصل الطايع محامي ومستشار قانوني، الفرق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون.
وقال الطايع خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” حلقة اليوم الأربعاء، إن دور الرعاية يكون للفتيات عندما يتعرضن لإيذاء، أو ضرب، أو عنف أو تشرد، أما السجن فيكون لمن ترتكب جريمة، و هذا هو الفارق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون.
#فيصل_الطايع .. محام ومستشار قانوني : هذا هو الفارق بين توقيف الفتيات بدور الرعاية أو بالسجون .. وهذه أغرب قضية عقوق واجهتها #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8do1ZMSUht
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 4 ساعات
صح لسانك