الإجراءات المتبعة إذا كانت حالة دفعة حساب المواطن بالانتظار

عادل الحربي (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المستفيد ، في حال ظهرت له رسالة تفيد بأن حالة الدفعة بالانتظار ، خلال الموقع الإلكتروني .

وأشارت خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن ، إلى أن معنى أن تكون حالة الدفعة بالانتظار ، هو أن هناك دفعة معلقة من دورات سابقة لم يتم صرفها .

وأضافت إدارة البرنامج الخطوات التي يجب اتباعها ، حيث يجب الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنا) ، ثم الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي ، على أن يسبق ذلك التأكد من تنشيط الحساب البنكي أولًا .