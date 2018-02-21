بالصور.. ” نزاهة ” تعرّف بجهودها وخدماتها في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” للمرة السادسة على التوالي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، بعدد من المتخصصين في برامج حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والعلاقات العامة والإعلام للإجابة على استفسارات زوار الجناح، وتلقي ملاحظاتهم.

ويحتوي الجناح على عدد من اللوحات التعريفية باختصاصات الهيئة وجهودها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولمحة تاريخية حول مكافحة الفساد بالمملكة، وإحصائيات البلاغات المقدمة للهيئة وتصنيفها مع توضيح مسار البلاغ، وأبرز وسائل تلقي البلاغات من خلال صور تعبيرية توضح آلية التبليغ.

كما يضم لوحة تعريفية عن برنامج المشاريع التنموية الكبرى، ونبذة تعريفية عنه، والتي بلغت قيمتها أكثر من 400 مليار ريال ، ويشتمل الجناح أيضاً على عددٍ من اللوحات التعريفية حول عدد من البرامج ومنها برنامج المراجعة الهيكلية والنظامية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك برنامج التحقق، والرقابة الإلكترونية، والتعاون الرقابي.