الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تخدم 4000 زائر لمهرجان الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

تقدم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، فحوصات طبية لأكثر من 4000 زائر للجناح بمساعدة عددٍ من الكوادر الطبية، إضافةً إلى توزيع العديد من الكتيبات والمنشورات التوعوية الهادفة لنشر الثقافة الطبية.

ويجري الجناح لزائريه فحوصات أمراض الضغط، والسكر، ومستوى الكوليسترول، وحمض اليوريك بالاضافة إلى فحص قوة النظر لمعرفة الاخطاء الانكسارية للعين، وقياس الوزن والطول، كما يقدم الجانب التثقيفي عن طريق فحص كمية التلوث في اليدين، وذلك بمعرفة كمية الجراثيم الموجودة في اليد قبل وبعد الاستخدام الصحيح لمطهر اليدين.

ويقدم الجناح أيضاً خدمة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى مجموعة من البروشورات التوعوية والصحية التي ناقشت أكثر من 35 موضوعا طبيا وتوعويا في أكثر الأمراض الشائعة في المجتمع، وطرق معرفتها والوقاية منها، وطرق العلاج.

كما تضمن الجناح ركناً خاصاً بالنساء يشرف عليه طبيبات وممرضات يقدمن خدمات ونصائح صحية لزائرات الجناح.

ويعرض الجناح مجسمات للمدينتين الطبية في الرياض وفي جدة، والمستشفيين في مكة المكرمة والدمام، كما تم عرض مجسم لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية (المرحلة الثالثة) مزوداً بصور لما توصلت إليه الأعمال الإنشائية في المشروع في مختلف مناطق المملكة.

ويضم الجناح أركاناً تمثل مستشفيات قوى الأمن في الرياض، ومكة المكرمة، والدمام وتقدم نبذه تعريفية عنها وعن الانجازات الطبية، إضافةً إلى ركن آخر يوضح العيادات الشاملة التخصصية في مختلف مدن المملكة وكل ما تقدمه من خدمات طبية متطورة.

