بالفيديو.. مواطن يفتح مزرعته للزوار للتنزه في القصيم

سالم المطيري(صدى):

في بادرة طيبة ونظرًا لشح الأمطار، فضّل المواطن علي القريشي؛ فتح مزرعته أمام الزوّار من سكان القصيم وخارجها للتنزه والجلوس على الربيع الأخضر الذي تزهو به أرضها الواقعة في الخبراء.

واتجه السكان صوب مزرعة القريشي؛ لإمضاء الساعات داخلها بالجلوس وسط الطبيعة الخضراء والبساتين الجاذبة والموقع اللافت بالخضرة وجمال الأجواء، وبدأ الأهالي يتوافدون على المزرعة أفراداً وعائلات فوجدوا فيها متنفساً يغنيهم عن الذهاب للمواقع الأخرى، فبادر أمير القصيم بتكريمه وشكره على معروفه.

وقال القريشي، إن المزرعة مفتوحة ومجالسنا متوافرة للجميع، والحمد لله، فوجود الربيع بالمزرعة بحكم الرش والطبيعة والموقع ساعدني على ذلك، وكانت الفكرة من العام الماضي، ولله الحمد، وهذه تعد السنة الثانية التي أفتح أبوابها أمام الزوّار ” .