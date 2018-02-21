بلجيكا تواجه المملكة ومصر استعدادًا للمونديال

ماجد محمد(صدى):

يخوض منتخب بلجيكا ثلاث مباريات ودية خلال شهر يونيو المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2018 بروسيا، أمام البرتغال ومصر وكوستاريكا.

وسيلتقي رفاق النجم إيدين هازارد، أمام المملكة وتحديداً في 27 مارس المقبل بالعاصمة بروكسل.

ويلتقي ” الشياطين الحمر ” ، تحت قيادة الإسباني روبرتو مارتينيز، مع بطل أوروبا يوم 2 يونيو المقبل، بينما سيواجه ” الفراعنة ” في 6 من الشهر نفسه، ثم المنتخب الكوستاريكي بعدها بخمسة أيام، وذلك وفقاً لما أفاد به الاتحاد البلجيكي للعبة.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبنما وتونس