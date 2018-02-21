بالصور.. النصر يختتم تدريباته للقاء الباطن

ماجد الأشرم(صدى):

اختتم نادي النصر تدريباته استعدادا للقاء الباطن، يوم غدٍ الخميس، في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى النصر لإنقاذ موسمه والبقاء في دائرة المنافسة على كأس الملك بعدما خرج رسمياً من المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين والذي انحصر بين الهلال وأهلي جدة والفيصلي.

وشارك جميع لاعبي الفريق في التدريب الاخير للعالمي حيث حرص المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية استعدادا للمباراة المرتقبة.