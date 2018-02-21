” العرفج ” تعليقًا على صورة الملك سلمان مع الوليد بن طلال: أخرست ألسنة الحاقدين

عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور أحمد العرفج ، على ظهور سمو الأمير الوليد بن طلال مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في صورة خلال مشاركتهما في حفل العرضة في إطار فعاليات مهرجان الجنادرية 32، أخرست كلام الحاقدين.

وأضاف ” العرفج ” ، برنامج ” يا هلا بالعرفج ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن الصورة تغني عن مليون كلمة، وبالرغم أن الجنادرية مهرجان ثقافي إلا أنه ملىء بالمواقف الإنسانية للداخل والخارج، مشيرًا إلى أن انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الصور تجمع الأمراء مع الملك سلمان فهو والد الجميع.