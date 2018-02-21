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باكستان: المحكمة تقضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الحاكم

باكستان: المحكمة تقضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الحاكم
إسلام آباد(صدى):

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الأربعاء ، قرارًا يقضي بعزل الرئيس السابق نواز شريف ، من رئاسة الحزب السياسي الذي قام بتأسيسه ، وذلك بعد قرار المحكمة بعزله منذ 6 أشهر من منصبه كرئيسًا للوزراء .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن هذا الحكم يمكن أن يؤثر على انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي تقرر عقدها يوم 3 مارس المقبل ، حيث قال معارضون إنه يضعف فرص مرشحي حزب ” الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف ” الحاكم في الانتخابات ممن اختارهم .


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