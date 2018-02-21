محافظ القطيف المكلف يفتتح مبنى غرفة الشرقية لفرع القطيف

عبد العزيز القثامي(صدى):

افتتح محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، مساء اليوم الأربعاء، مبنى غرفة الشرقية بالقطيف، الواقع على طريق الرياض بجزيرة تاروت، بحضور عدد من رجال الأعمال ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية.

وأثنى محافظ القطيف المكلف بهذه المناسبة على الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال في المنطقة، متطلعاً إلى أن يشكل هذا الصرح انطلاقةً جديدة، في سبيل دعم الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم خدمات الدعم الاستشاري والتنموي لقطاع الأعمال.

وأكد الخالدي أن هذا الصرح جاء نتيجةً لما تشهده المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام من تطور في المجالات كافة، في ظل القيادة الرشيدة والدعم المتواصل لمسيرة التنمية الاقتصادية للمنطقة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

ودعا آل سيف رجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة إلى ضرورة بذل قصارى الجهد للاستفادة من خدمات هذا الصرح، لافتا النظر إلى أن الغرفة وعدت رجال الأعمال بمحافظة القطيف بأن يكون فيها مبنى للغرفة، ومنتدى اقتصادي.