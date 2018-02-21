مصر.. ضبط عناصر إرهابية بمزرعة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة(صدى):

أكدت مصادر، أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ستة من عناصر تنظيم جماعة الإخوان أثناء اختبائهم داخل مزرعة تابعة للقيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في وادى النطرون.

وأضافت المصادر، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الوطني تلقى بلاغا لواجد مجموعة من العناصر الإخوانية بمزرعة خاصة بالقيادي الاخواني عبد المنعم أبو الفتوح بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، واتخاذها وكرًا لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وعقب تقنين الاجراءات اللازمة امكن ضبط 6 عناصر والسابق اتهامهم في انشطة جماعة الإخوان ” جنح مركز حوش عيسى ” ، كما عثر بحوزتهم على ” بندقية آلية – بندقية خرطوش – سيارة مملوكة للإخواني محروس سعد محمد أحمد ” .