” الواكد ” يستمر في اللعب أمام الاستقلال رغم خبر وفاة خاله

نواف السالم(صدى):

أشاد جمهور نادي الهلال، بموقف حارس الفريق محمد الواكد، الذي أصر على المشاركة مع فريقه في لقاء الاستقلال الإيراني يوم أمس الثلاثاء، ضمن مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، على الرغم من تلقيه خبر وفاة خاله .

وطالبت الجماهير تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتكريم اللاعب، تقديرًا لشجاعته واحترافيته في تأدية المهمة التي وكلت إليه.

ومن جانبه، انضم الأمين العام لهيئة أعضاء الشرف بنادي العروبة في الجوف ، عبدالعزيز عبدالله الواكد، إلى مطلب الجماهير، في تغريدة له عبر ” تويتر ” مطالبًا فيها ” آل الشيخ ” بتقديرهذا اللاعب ، قائلًا ” يلعب ويقدم اروع صور التضحية اليوم وهو يعلم بوفاة خاله اليوم بحادث سير فاقل الواجب ان نقدم له التعزية و الشكر على موقفه البطولي عظم الله اجرنا ورحم ميتنا وشكر لابننا الحارس الشجاع محمد الواكد حارس نادي الهلال ” .