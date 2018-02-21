الاتحاد الألماني يعلن موعد مواجهة الأخضر وديًا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن منتخب المانشفت الفائز بآخر نسخة من كأس العالم سيواجه المنتخب السعودي وديًا استعدادًا لمونديال روسيا المرتقب في الثامن من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي، قد أعلن عن العديد من المباريات الودية استعدادًا للمونديال، وستكون البداية بمواجهة المنتخب العراقي في البصرة، قبل الدخول في معسكر مغلق في إسبانيا، ولعب مباراتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وخلال شهر مايو سيخوض الأخضر ثلاث مباريات ودية؛ المباراة الأولى مع إيطاليا، والثانية مع بيرو، والختامية مع ألمانيا قبل السفر إلى روسيا.