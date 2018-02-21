ألمانيا: تعليق قانون مكافحة الضجيج الليلي خلال فترة المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن تعليق قانون مكافحة الضجيج الليلي للأحداث المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم، المقررة في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وقالت وزيرة البيئة باربرا هندريكس إن سبب هذا الإجراء هي المصلحة العامة الكبرى، وبتقديم أمسيات كروية احتفالية للجماهير الذين لا يستطيعون السفر إلى روسيا لدعم منتخبهم الوطني المتوج بلقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014.

ومنذ تنظيم مونديال 2006 على أرضها، تقلص ألمانيا من قيود قوانينها الصارمة خلال البطولات الكبرى، التي تحظر الأحداث العامة الصاخبة في الحانات و ” بيرغارتن ” حانات الجعة في الهواء الطلق بعد الساعة العاشرة ليلا.