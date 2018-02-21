الجدعان: رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد

عادل الحربي (صدى):

قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد، يُمكّن من وضع اقتصادنا على مسار نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل.

وأكد الجدعان على أنه من المتوقع أن يواصل العجز تسجيل معدلات منخفضة خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط، بما يمكّن من تحقيق استدامةٍ مالية واستقرارٍ اقتصادي.

وأوضح الجدعان أن المبادرات المالية التي يجري العمل عليها ستوفر بيئةً من الاستقرار للإنفاق الحكومي، والذي لا يزال المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.