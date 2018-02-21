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سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من المملكة غدًا

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من المملكة غدًا
علي القحطاني (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بغيوم تخيم على السماء جزئيًا إلى غائمة ، تتخللها سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على عدة مناطق بالمملكة ليوم غد الخميس .

وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق التي تشملها ، والتي تتمثل في القصيم والرياض والأجزاء بين تبوك والجوف والقريات .

وأوضحت أن السماء تكون غائمة جزئيًا ، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8824 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين

[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 9 دقائق

اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين.
اللهم أسقنا وأغثنا.
اللهم أسق عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك.

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