سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من المملكة غدًا
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بغيوم تخيم على السماء جزئيًا إلى غائمة ، تتخللها سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على عدة مناطق بالمملكة ليوم غد الخميس .
وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق التي تشملها ، والتي تتمثل في القصيم والرياض والأجزاء بين تبوك والجوف والقريات .
وأوضحت أن السماء تكون غائمة جزئيًا ، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8824 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين.
اللهم أسقنا وأغثنا.
اللهم أسق عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك.