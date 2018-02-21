الطيران المدني: طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار جدة للمنافسة العامة قريباً

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، إنهاء علاقتها التعاقدية مع تحالف شركتي مطارات شانجي الدولية، والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، وذلك بعد نحو 10 أشهر من التعاقد.

وقالت الهيئة، أن هذا القرار جاء بعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف حيث تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف، مشيرة إلى أن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وأشارت الهيئة، إلى أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

كما أكدت بأن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.