مصرع 5 من رجال الأمن بهجوم في أفغانستان

كابل(صدى):

لقي خمس عسكريين من مديرية الأمن القومي الأفغانية، اليوم الأربعاء، مصرعهم من بينهم رئيس قسم الاستخبارات، وذلك في هجوم مسلح وسط البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الهجوم وقع في ولاية باروان عندما كان العسكريون الخمسة عائدين إلى نقطتهم، دون ذكر أي تفاصل أخرى، فيما لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا ملحوظا في لأوضاع الأمنية، على وقع ازدياد قدرات المتطرفين في الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان وشمالها.