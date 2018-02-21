ابن ترامب: رئاسة والده كلفت شركته ملايين الدولارات

واشنطن(صدى):

كشف الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن رئاسة والده كلفت شركة العقارات التي تملكها الأسرة مبلغاً ضخماً من المال في صورة أعمال تجارية مفقودة، رافضاً انتقادات بأن الأسرة تتكسب من المنصب.

وقال ترامب الابن، في تصريحات صحفية له: ” إن الشركة لا توقع اتفاقيات جديدة مع شركاء تجاريين خارج أمريكا، طالما أن ترامب مازال في المنصب، لتفادي تضاربات أخلاقية محتملة ” .

وأضاف ” إ ننا نمتنع عن إبرام أي اتفاقيات جديدة، بينما يتولى والدي المنصب، وإننا نرفض اتفاقيات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في مختلف أنحاء العالم ” ، متابعًا أن منظمة ترامب بنت خط أنابيب ضخماً، من خلال صفقات تمت عبر تسويق كثيف ومفاوضات خلال عقد من الزمان، لكن هذا لا يمكن التوقيع عليه الآن.

ومن المقرر أن يقوم دونالد ترامب الابن، القائم بأعمال رئيس منظمة ” ترامب ” العالمية بزيارة تستغرق أسبوعاً إلى الهند لبيع عقارات فاخرة لترامب في البلاد، وسيلقي أيضاً خطاباً بشأن السياسة الأجنبية في فعالية، سيكون فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتحدث الرئيسي.