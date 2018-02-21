مقتل مواطن طعنًا على يد ثلاثينى في جازان

تركي السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه على طريق صبيا أبوعريش بجوار محطة الأمل في جازان، نتيجة تعرضه لطعنتين غائرة بالظهر والقفص الصدري.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح هذا اليوم ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة أبوعريش من قبل مستشفى المحافظة العام عن وجود شخص مصاب بطوارئ المستشفى نتيجة تعرضه للطعن، وفور تلقي البلاغ جرى انتقال المختصين للمستشفى واتضح ان الشخص قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لطعنتين غائرة بالظهر والقفص الصدري.

وأضاف الحكمي، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال لموقع الحادث الواقع على طريق صبيا أبوعريش بجوار محطة الأمل، كما تم ضبط الجاني وأتضح بأنه شاب في العقد الثالث من العمر وقد اعترف بارتكاب الجريمة معللاً ما أقدم عليه بخلافات سابقة مع المجني عليه.

وأشار الناطق الإعلامي إلى إيداع الجثمان ثلاجة المستشفي وإيقاف الجاني رهن التحقيق وإشعار النيابة العامة عن الحادث والله الموفق.