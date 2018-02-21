هيئة المدينة تستعين بـ ” شموخ ” لمكافحة الابتزاز

نايف السالم(صدى):

افتتح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع اليوم بمجمع الراشد مول المعرض التوجيهي لمكافحة الابتزاز ” شموخ ” .

و يهدف المعرض – و الذي سيتنقل في عدد من الأسواق و الجامعات والمدارس بالمنطقة – إلى التوعية بمخاطر الابتزاز و آثاره على المجتمع ككل و على الشباب و الفتيات خصوصاً و ذلك من خلال عدة وسائل يتضمنها المعرض من شاشات عرض و مواد إعلامية و نشرات توجيهية تبين مدى خطورة هذه الجريمة و التي تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقاً للقرار رقم 2000 و كذلك تعد جريمة معلوماتية كما نصت المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية .

و بين المطوع بأن هذه المعارض تأتي بتوجيهات و دعم و متابعة مباشرة من قبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

و دعا المطوع الجميع لزيارة المعرض و الاطلاع على ما يحتويه من وسائل توعوية توضح آلية التعامل لمن يقع ضحية لهذه الآفة و بيان خطرها ، بالإضافة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن هذه الجريمة عبر القنوات الرسمية إما بالاتصال على الهاتف الموحد ( 1909 ) أو التوجه لوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بفرع المنطقة .

كما قام مدير عام هيئات المدينة بجولة داخل السوق التقى فيها بالأعضاء الميدانيين و شكرهم على جهودهم المبذولة في خدمة المواطن و المقيم و حثهم على بذل المزيد من الجهد و الأمر بالمعروف بالحكمة و الموعظة الحسنة و كذلك التقى فضيلته بمجموعة من العاملين بالسوق و المواطنين .