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الجزيرة القطرية توثق خيانتها للعروبة باستضافة الصهيوني أفيخاي أدرعي

الجزيرة القطرية توثق خيانتها للعروبة باستضافة الصهيوني أفيخاي أدرعي
طلال الضوي(صدى):

أكدت قناة الجزيرة القطرية صدق الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا ، حول استضافتها للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي ، حيث ظهر اليوم الأربعاء على شاشات القناة ليتحدث عن مزايا جيشها الذي يقتل الفلسطينيين يوميًا ، ودورها المشبوه في ملف الصراع الإسرائيلي .

وبكل ما ينافي الوحدة العربية والإسلامية ، سمحت الجزيرة لهذا الصهيوني أن يظهر على شاشتها ، ليسئ إلى العرب وكأنما لا تعد الدوحة واحدة من بين هذه الدول العربية ، حيث اتهم العرب خلال حديثه أنهم يعتمدون على الأقوال وليس الأفعال ، قائلًا ” الفرق بيننا وبينهم أننا نعتمد على الأفعال وليس على تصريحات ” .

وتطرق ” أدرعي ” خلال حديثه إلى أن الإعلامي فيصل القاسم أجرى في وقت سابق استطلاع رأي عبر ” فيسبوك ” ، يتساءل خلاله حول هل يصدق الناس إسرائيل أم الإيرانيون والسوريون ، موضحًا أن الأغلبية اتجهت لتأييد إسرائيل ، مؤكدين في رواياتهم أن الدول الأخرى اعتادت تقديم الشعارات والتصريحات فقط .

وحول الخارطة التي تحمل غارات نُسبت إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة ، حاول أفيخاي أدرعي أن يستفز العرب ، دون أي محاولة دفاعية من جانب ” القاسم ” عن عروبته وكأنه لا ينتمي لها ، عندما قال ” لو كان 50% من هذه التقارير صحيحة فاعتقد أن هذا يضع التفوق الجوي والمهني والأخلاقي الاسرائيلي فوق أي اعتبار آخر ونحن نواصل طلعاتنا لنحمي سماء اسرائيل من كل التهديدات ” .

واختتم المتحدث الصهيوني حديثه قائلًا ” نحن نتخذ الاجراءات اللازمة إذا كان هناك حاجة ، وأثبتنا ذلك في ردنا الأوسع منذ 1982 ضد الدفاعات الجوية السورية ” .

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