الجزيرة القطرية توثق خيانتها للعروبة باستضافة الصهيوني أفيخاي أدرعي
أكدت قناة الجزيرة القطرية صدق الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا ، حول استضافتها للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي ، حيث ظهر اليوم الأربعاء على شاشات القناة ليتحدث عن مزايا جيشها الذي يقتل الفلسطينيين يوميًا ، ودورها المشبوه في ملف الصراع الإسرائيلي .
وبكل ما ينافي الوحدة العربية والإسلامية ، سمحت الجزيرة لهذا الصهيوني أن يظهر على شاشتها ، ليسئ إلى العرب وكأنما لا تعد الدوحة واحدة من بين هذه الدول العربية ، حيث اتهم العرب خلال حديثه أنهم يعتمدون على الأقوال وليس الأفعال ، قائلًا ” الفرق بيننا وبينهم أننا نعتمد على الأفعال وليس على تصريحات ” .
وتطرق ” أدرعي ” خلال حديثه إلى أن الإعلامي فيصل القاسم أجرى في وقت سابق استطلاع رأي عبر ” فيسبوك ” ، يتساءل خلاله حول هل يصدق الناس إسرائيل أم الإيرانيون والسوريون ، موضحًا أن الأغلبية اتجهت لتأييد إسرائيل ، مؤكدين في رواياتهم أن الدول الأخرى اعتادت تقديم الشعارات والتصريحات فقط .
وحول الخارطة التي تحمل غارات نُسبت إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة ، حاول أفيخاي أدرعي أن يستفز العرب ، دون أي محاولة دفاعية من جانب ” القاسم ” عن عروبته وكأنه لا ينتمي لها ، عندما قال ” لو كان 50% من هذه التقارير صحيحة فاعتقد أن هذا يضع التفوق الجوي والمهني والأخلاقي الاسرائيلي فوق أي اعتبار آخر ونحن نواصل طلعاتنا لنحمي سماء اسرائيل من كل التهديدات ” .
واختتم المتحدث الصهيوني حديثه قائلًا ” نحن نتخذ الاجراءات اللازمة إذا كان هناك حاجة ، وأثبتنا ذلك في ردنا الأوسع منذ 1982 ضد الدفاعات الجوية السورية ” .
اقرأ أيضا
” الجزيرة ” القطرية تستضيف متحدث جيش الاحتلال
في مواصلة الخسه والغدر للتطبيع مع الكيان الصهيوني #إسرائيل!!
.
.
شاهد عبر قناة الصهاينة والمجوس #الخنزيرة التابعة لـ #النظام_القطري_الصهيوني تتيح لمتحدث الجيش #الإسرائيلي_الصهيوني تهديد #الدول_العربية!!
.
.
نسخة من الفيديو لـ:
– #اصحاب_الكظية
– #الصهاينة_العرب
– #الإخونج_المفسدين pic.twitter.com/BQWoiz0mA1
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
اترك تعليقاً