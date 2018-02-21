ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني

نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الأربعاء، معالي مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أثمر .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب .

حضر اللقاء معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، ومعالي مستشار الأمن الوطني الأستاذ محمد الغفيلي، وسفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم .