ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الأربعاء، معالي مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أثمر .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب .
حضر اللقاء معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، ومعالي مستشار الأمن الوطني الأستاذ محمد الغفيلي، وسفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم .
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