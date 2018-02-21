اتحاد اليد يعلن رفع عقوبة الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين الذين صدر بحقهم عقوبات الإيقاف من قبل الاتحاد، وكذلك إلغاء جميع الإنذارات المسجلة عليهم اعتباراً من اليوم ويستثني من ذلك من صدر بحقهم قرار الشطب من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بإطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية.

وابتهاجاً بهذه المناسبة والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.