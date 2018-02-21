الشيخ حامد بن زايد يكرم محافظ ” التحلية ” بجائزة الشيخ خليفة للإمتياز

سعيد العجل(صدى):

كرم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، بمناسبة فوز مركز التدريب التابع للمؤسسة بجائزة الشيخ خليفة للإمتياز -الفئة الفضية- في الدورة السادسة عشرة للعام 2017-2018م.

وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة قال معالي محافظ المؤسسة: ” نفتخر بفوز مركز التدريب بالفئة الفضية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام. وتعزز هذه الجائزة التزام المركز العميق في التميز في التدريب على صناعة التحلية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة، كما أن هذه الجائزة تلهم المركز وتحفزه نحو مزيد من التأهيل والتطوير التقني للعاملين في تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و المنشآت الصناعية باستخدام أحدث أساليب وتقنيات التدريب وفق معايير عالمية وضمن بيئة عمل آمنة ” .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب بالمؤسسة حصل في العام 1428 هـ الموافق 2007م على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001- 2007) وتواصل حصول المركز على هذه الشهادة منتهياً بحصلهالمركز على شهادة الجودة العالمية آيزو 9001-2015.

كما تم إعتماد المركز من جهة الاعتماد (إدكسل) إحدى الجهات الرائدة في المملكة المتحدة البريطانية، بالإضافة إلى حصول جميع مدربي المركز على شهادة المدرب المعتمد بالتعاون مع شركات ومعاهد عالمية معروفة ومتخصصة في هذا المجال.

فيما نال المركز محلياً جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة للعام 1430/1431 كأفضل جهة تعليمية.