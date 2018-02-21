بالصور.. شرطة الرياض تعرض ” سيدة مسرح الجريمة “

سعيد العجل(صدى):

حظيت عربة الأدلة الجنائية التي تعرضها شرطة منطقة الرياض بجناح وزارة الداخلية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” بتفاعل كبير من قبل زائري المهرجان .

توفر عربة الأدلة الجنائية كل ما يحتاج اليه ضباط وخبراء الأدلة الجنائيه من مواد وتجهيزات ومعدات لتنفيذ مهامهم في مسرح الجريمة الجنائية أو الإرهابية .

وتحتوي العربة على الأدوات والتجهيزات الفنية الاساسية الخاصة بالمحافظة على مسرح الحادث ومعاينته وفحصه والبحث عن الآثار المادية المتخلفه فيه ، وتوثيقها بالتصوير ، ورفعها وتحريزها بجميع أنواعها .

ويشمل ذلك آثار البصمات والحمض النووي (DNA) ، والسموم ، وآثار المواد المتفجرة، والآثار المتخلفة عن الأسلحة النارية، بالاضافة الى الفحوصات الخاصة بالجرائم المعلوماتية

وتتوفر بعربة الأدلة الجنائية شاشة تلفزيونية للقراءة السريعة لمحتوى المضبوطات التقنية مثل اجهزة الحاسوب والهاتف الجوال ووسائط تخزين المعلومات وكاميرات المراقبة التلفزيونية، كما يوجد فيها ثلاجة لحفظ العينات، ومختبر مجهز للفحص السريع للسموم وفصائل الدم والمواد المخدرة والمسكرة .

