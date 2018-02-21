كريستيانو رونالدو يغيب عن مواجهة ليجانيس

نواف السالم(صدى):

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ليجانيس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الإسباني.

وغاب عن تشكيلة الملكي، كريستيانو رونالدو ونافاس بقرار فني من زيدان، ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش للإصابة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

الحارس كيكو كاسيا، أمامه داني كارفاخال وراموس وفاران وثيو هيرنانديز للدفاع، وكاسيميرو وكوفاسيتش وإيسكو للوسط، ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وكريم بنزيما في الهجوم.

ويجلس، كل من لوكا وناتشو وأشرف حكيمي وداني سيبايوس وماركوس يورنتي وجاريث بيل على مقاعد الاحتياط.

أما تشكيلة ليجانيس لمواجهة اليوم، جاءت كالآتي:

الحارس إيفان ساكريستان، أمامه دييجو ريكو وديميتريوس سيوفاس وأوناي بوستينزا وروبرتو رامون للدفاع، وخافيير إراسو وجابريل آبيلت ونبيل الزهر وجوليان عمر وجيرارد جومباو للوسط، وكلوديو بوفي في الهجوم.