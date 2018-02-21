دهس شخص أثناء عبوره الطريق بالعزيزية

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاه بالعاصمة المقدسة – العزيزية الجنوبية بإتجاه العوالي، أسفر عن مصرعه.

وقال المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الجهات المختصة باشرت الحادث.