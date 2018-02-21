دهس شخص أثناء عبوره الطريق بالعزيزية
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاه بالعاصمة المقدسة – العزيزية الجنوبية بإتجاه العوالي، أسفر عن مصرعه.
وقال المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الجهات المختصة باشرت الحادث.
اعوذ بالله من الغفلة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
ضروري ضروري ضروري جدا جدا جدا الان توزيع ملصقات ومعلقات في السيارات مكتوب عليها اعوذ بالله من الغلفه انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويدخله الجنه ويوسع عليه ويلهم أهله الصبر والسلوان نود أيضا انزال وتأليف دعاء خاص فقط بحوادث السيارات والطريق بالدعاء غير محصور بحصر لذلك تكليف أحد بأعداد دعاء لتولي حوادث الطرق والسيارات والمشايخ لم يسبق أن أعده أحد في صفحه او صفحتين والله يعطينا خيرها