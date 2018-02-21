تحذير من مؤسسة النقد بعدم الحجز على بدل الغلاء والمكافأة

علي القحطاني (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، على جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ، عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من بدلات غلاء المعيشة والمكافآت ، التي صدرت وفقًا للأوامر الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –

وأشارت ” ساما ” ، خلال تعميم أصدرته يوم أمس الثلاثاء ، إلى ضرورة عدم الحصول على هذه المبالغ من مستحقات المستفيدين نظير أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ ، مشددة على ضرورة رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غلاء المعيشة والمكافأة وذلك بصفة عاجلة .

وأوضحت المؤسسة ، أن هذا التعميم جاء بعد التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بهذا الشأن ، حيث يعامل بدل غلاء المعيشة والمكافأة بموجب المادة 21 من نظام التنفيذ لكونهما ضمن برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين .

ودعت مؤسسة النقد ، كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها ، وذلك في حال وجود أي مخالفة أو وقوع أي ضرر ، من خلال تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.