بالصور.. ضبط خضراوات ولحوم فاسدة بالعرضيات

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات جولات رقابية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لرصد المخالفات ، اليوم الأربعاء .

وأسفرت الجولات ، عن ضبط عددًا من المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركزي العرضية الجنوبة والويد ، حيث تضمنت لحومًا ودجاجًا وخضراوت فاسدة ، بالإضافة إلى دقيقًا وورقيات وأواني تالفة .

ومن جانبه ، أكد رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبدالعزيز بن سعيد الشهراني ، إن تلك الجولات نتج عنها ضبط المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركز العرضية الجنوبية ، والتي تمثلت في 5 كيلوات لحوم فاسدة ، و8 كيلوات دجاج فاسد ، و8 كيلوات سلطات فاسدة، و30 كيلو دقيق تالف ، و3 كيلوات فواكه فاسدة، وعدد من الأواني التالفة .

وتابع ” الشهراني ” ، قائلًا ” كما نتج عن الجولات الرقابية بمركز الويد مخالفات وأطعمة فاسدة ؛ حيث تم ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة ، 10 كيلوات دجاج فاسد ، و25 كيلو بصل تالف ، و15 كيلو بطاطس تالف، و5 كيلوات ورقيات تالفة ، وكمية إيدمات تالفة ، و2 كيلو بهارات مكشوفة ، وأوان تالفة ” .

وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية ، إنه تمت مصادرة المواد التالفة ، وإغلاق محلات مخالفة حتى يتم إكمال اللازم بحقهم ، لافتًا إلى أن البلدية تعمل على الرقابة الصحية طوال 24 ساعة ، ضمن فرق عمل مخصصة لذلك ، سعيًا منها للحفاظ على الصحة العامة .