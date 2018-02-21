بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تحتفل بتكريم نزيلاتها المشاركات ببرنامج ” وضعت جنبي “

نايف السالم(صدى):

احتفلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الأربعاء الموافق 1439/6/5 بتكريم نزيلاتها المشاركات بمسابقة حفظ سورة الملك وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وذلك ضمن برنامج ( وضعت جنبي) بإشراف كلاً من: الاخصائية الاجتماعية نورة الشهري ومشرفه النشاط مريم هوساوي.

يهدف البرنامج إلى: تعزيز الجانب الديني لدى النزيلات وتوعيتهن بأهمية الحفاظ على اذكــار النوم بالاضافة الى اثارة روح المنافسة الشريفة بينهن فيما يعود عليهن بالنفع والفائدة وأخيراً تنميه ملكه الحفظ لديهن.

احتوى البرنامج على عده محاور منها: ذكر أداب النوم والأذكار الخاصة بها وايضاً فوائد المداومة على حفظها بالاضافة الى بعض القصص المرتبطة بذلك.

اختتم البرنامج بتقديم الشهادات والجوائز على الحافظات وايضاً تكريم المثاليات منهن في جو مفعم بالسعادة بإشراف المديرة الفنية بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة / موضي ابراهيم الأحمدي.

