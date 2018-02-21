إتلاف ومصادرة مواد غذائية في أسواق السيح

عادل الحربي (صدى):

صادرت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم كميات كبيرة من المواد الغذائيه منتهية الصلاحيه والمخالفة لشروط التخزين، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات والتجارية بمدينة السيح.

‏وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مشيراً إلى أنه تم إتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتطبيق الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

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وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.