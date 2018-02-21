إنجاز يحتسب لصالح ” دياز ” قبل رحيله عن الهلال

نواف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قرارًا بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز ، بعد خسارة الزعيم خلال مباراة أمس الثلاثاء ، أمام الاستقلال الإيراني ، بهدف نظيف دون رد ، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن ” دياز ” بالرغم من اتخاذ قرار إقالته ، إلا أنه نجح في تحقيق نسبة جيدة من النتائج الإيجابية بين المدربين الذين خاضوا 30 مباراة على الأقل في بطولة دوري المحترفين .

ويعد الأرجنتيني رامون دياز ، الأكثر تحقيقًا للفوز بين المدربين في الدوري منذ موسم 2009-2010 ، حيث شارك في 41 مباراة ، حقق خلالها الفوز في29 لقاء وتعادل في 10 فيما خسر مبارتين فقط .

ونجح المدرب قبل رحيله ، في تمكين الهلال من الفوز بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين في موسم 2016-2017 الماضي ، ليجعل الزعيم يتصدر قائمة الدوري هذا العام بفارق 4 نقاط عن الأهلي .