لاعبو المملكة المحترفين بإسبانيا يرفضون التعري

ماجد محمد(صدى):

رفض لاعبون المملكة التسعة المحترفون في الدوري الإسباني، الاستحمام عراة مع زملائهم بعد نهاية كل مباراة، وهو ما أثار استغراب المتحدث باسم رابطة الدوري الإسباني روبيرتو أولابي.

وزعم ” أولابي ” ، أن من المشاكل التي تواجه لاعبين المملكة حالياً هي ” الاختلاف الديني ” ، لأنه لا يمكنهم الاستحمام عراة، أمام زملائهم بعد المباريات، ويرتدون ملابس داخلية، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية.

تصريحات متحدث رابطة الليغا، أثارت غضب المغردين في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وتساءلوا عما يراد باللاعبين، وهل هم ذهبوا لاكتساب خبرة في الملاعب استعداداً لمونديال روسيا، أم الاستحمام عراة.

وأشاد المغردون بالتزام محترفين المملكة التسعة في الدوري الإسباني ورفضهم الاستحمام عراة أمام زملائهم اللاعبين، والتزامهم بالتعاليم الإسلامية.