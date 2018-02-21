اتحاد الكرة: إيقاف لاعبي الأهلي 4 مباريات
أصدرت غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم 8 قرارات، اليوم الأربعاء.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40ألف ريال، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن مباريات دوري المحترفين.
وأصدرت اللجنة قرار بإيقاف مدير الكرة بنادي هجر عادل البخيت 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 20ألف ريال، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الحزم ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وألزمت اللجنة لاعب نادي الرائد أحمد الرحيلي بدفع غرامة 10ألف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الاتفاق.
كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة 100,000 ريال، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن ضمن دوري المحترفين.
وقررت اللجنة إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة 20 ألف ريال لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال ضمن بطولة دوري المحترفين .
وأكدت اللجنة على إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة 10ألف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.
وقالت اللجنة إنه تم إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40ألف ريال، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن دوري المحترفين.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 3 ساعات
و الله الغلطان ياخد علي دماغة بس المهم فلوس الغرامات لو يتم تحصيلها بتروح بعدين فين بس سؤال
طلال الحربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
اكيد لصندوق الاتحاد السعودي والله اعلم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الذاكرون
متابع[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههه
العويس
المسيليم
معتز
المولد
الحربي
باخشوين
تيسير
المقهوي
المؤشر
مهند
كلادومير
( فريق كامل ) من غير المصابين ..ممنوعين من اللعب ضد الفيحاء .. سلم لي ع النزاهة !!!!!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7377 ] نشر منذ 12 دقيقة
كفى فسادا في رياضة وطنا
مدري متى بعض الخلايق يتوبون
سمعة على روس الملا فشلتنا
نبغ عن المشهد سريعايذوبون كل مافلسو😂😈راحو للآهلي غرامات☺