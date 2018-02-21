اتحاد الكرة: إيقاف لاعبي الأهلي 4 مباريات

ماجد الأشرم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم 8 قرارات، اليوم الأربعاء.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40ألف ريال، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن مباريات دوري المحترفين.

وأصدرت اللجنة قرار بإيقاف مدير الكرة بنادي هجر عادل البخيت 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 20ألف ريال، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الحزم ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت اللجنة لاعب نادي الرائد أحمد الرحيلي بدفع غرامة 10ألف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الاتفاق.

كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة 100,000 ريال، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن ضمن دوري المحترفين.

وقررت اللجنة إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة 20 ألف ريال لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال ضمن بطولة دوري المحترفين .

وأكدت اللجنة على إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة 10ألف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.

وقالت اللجنة إنه تم إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40ألف ريال، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن دوري المحترفين.