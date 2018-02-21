مقتل امرأتين وإصابة 11 إثر انفجار قنبلة في ميانمار

نايبيداو(صدى):

كشفت حكومة ميانمار عن قنبلة انفجرت اليوم الأربعاء في مدينة لاشيو بشمال شرق البلاد مما أسفر عن مقتل امرأتين من العاملين في بنك وإصابة 11 شخصا.

وأكدت الشرطة على أنها تحقق في الأمر ولم تعلن تفاصيل عن أي مشتبه بهم.

وقال الكولونيل ثيت نيانج المتحدث باسم الشرطة في العاصمة نايبيتاو : هذا صحيح. تلقينا للتو تقريرا من الشرطة المحلية عن انفجار قنبلة في لاشيو هذا المساء.

وأضاف زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن الانفجار في لاشيو قتلت امرأتان وأصيب 11 مدنيا.