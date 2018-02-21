بالصور.. ” الملك سلمان للإغاثة ” يوزع 2500 سلة غذائية في تعز اليمنية

فهمي محمد(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية المظفر بمحافظة تعز ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن 2500 سلة غذائية في مديرية المظفر في محافظة مأرب، تزن السلة الواحدة 74 كيلو جرامًا تكفي لستة أشخاص.

ويستفيد من المساعدات 15000 فرد، ضمن مشروع توزيع 76250 سلة غذائية خصصت للمحافظة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز حيث وصلت حتى الآن 193 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.