ضبط 95 مخالفة لنظام الإقامة والعمل بالقصيم في شهر

سالم المطيري(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، جولات تفتيشية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، خلال جمادي الأول من العام الهجري الحالي، بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية .

وأسفرت الجولات عن ضبط عددًا من المخالفات لنظام الإقامة والعمل بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، حيث نتج عن 3056 زيارة تفقدية ضبط 95 مخالفة .

ومن جانبه ، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة أحمد المعارك ، إلى أن إجمالي هذه الجولات والزيارات التفقدية تمت خلال شهر جمادي الأول ، لافتًا إلى أن أبرز هذه المخالفات هي تأخير الأجور والتوطين الوهمي ومهن مقصور العمل بها على المواطنين ، حيث تم توجيه أكثر من 423 إنذارًا لأصحابها لتصحيح الأوضاع .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالقصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، أن أهم أهداف الوزارة تتمثل في ضبط سوق العمل وخلق بيئة عمل نظامية .