حساب المواطن: لا يتطلب إضافة بدل غلاء المعيشة ضمن إجمالي الدخل

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن، أنه لا يتطلب حاليًا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري للمستفيدين من البرنامج.

وأعلن حساب المواطن عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أنه في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم ” .

ودعا حساب المواطن المسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في ” تويتر ” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.