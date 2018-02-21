حساب المواطن: لا يتطلب إضافة بدل غلاء المعيشة ضمن إجمالي الدخل
أكد حساب المواطن، أنه لا يتطلب حاليًا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري للمستفيدين من البرنامج.
وأعلن حساب المواطن عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أنه في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم ” .
ودعا حساب المواطن المسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في ” تويتر ” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.
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