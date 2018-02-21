طرح بورشة كايين وكايين S في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة ساماكو السعودية وكيل سيارات بورشة بالمملكة عن طرح موديلات كايين الجديدة في البلاد خلال احتفال خاص أجرته الشركة مؤخراً في مركز فندق هيلتون في جدة وطرحت الشركة خلال الحفل طرازي كايين وكايين S .

وقدمت كايين في الجيل الثالث منها بمحركات مميزة وناقل حركة تبترونيك S من 8 سرعات ومحرك السيارة محرك سداسي الاسطوانات بشاحن توربيني يولد قوة حصانية تبلغ 340 حصان بزيادة 40 حصان عن السابق مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر وتمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 6.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 245 كمساعة.

وأكد مارك سينكلير مدير عام ساماكو بورشة أن كايين حققت في السابق نجاح كبير في المملكة وهذه القصة ستتواصل في الجيل الثالث الجديد الذي يقدم معايير أداء عالية وجانب رياضي مميز وقدرة علي التعامل مع مختلف الطرق والعمل في السفر لمسافات طويلة.