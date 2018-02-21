بالفيديو.. سميرة سعيد تذهل المتابعين برقصها
شاركت الفنانة سميرة سعيد ، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، مقطع فيديو لها من كواليس التدريبات التي تجريها استعداداً لحفل قفطان نورتي الذي تطّل فيه.
وظهرت فيه ترقص وتغني مع مجموعة من الراقصين المحترفين، مما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين عبّروا عن دهشتهم من قدرتها الكبيرة على المحافظة على روح الشباب والرقص والغناء.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 3 ساعات
ربنا يديها الصحة و العافية و عمرها تعدي الستين
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3139 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً سميره سعيد مثال للأنثى المحافظه والأناقه والإهتمام 😍👍🏻