بالفيديو.. سميرة سعيد تذهل المتابعين برقصها

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة ​سميرة سعيد​ ، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، مقطع فيديو لها من كواليس التدريبات التي تجريها استعداداً لحفل قفطان نورتي الذي تطّل فيه.

وظهرت فيه ترقص وتغني مع مجموعة من الراقصين المحترفين، مما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين عبّروا عن دهشتهم من قدرتها الكبيرة على المحافظة على روح الشباب والرقص والغناء.