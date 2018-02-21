بالصور.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

نايف السالم(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول سمو ولي العهد ، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي، وفي بداية الحفل صافح سمو ولي العهد ، أصحاب السمو الأمراء .

عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقى قائد الكلية اللواء طيار ركن خالد اللعبون كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد في كلية الملك فيصل الجوية شاملاً برعايته – رعاه الله – حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة الكلية التي تشكل الرافد الرئيس لتزويد القوات الجوية الملكية السعودية بالكوادر المؤهلة من الضباط المتخصصين .