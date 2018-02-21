جامعة شقراء تنفي اندلاع حريق في مبانيها

حمود العنزي (صدى):

نفت إدارة جامعة شقراء ، صحة ما تم تداوله حول وجود حريق في كلياتها ومبانيها ، لافتة إلى أن الجامعة أخلت مجمع الطالبات بحي الأندلس بشقراء احترازيًا صباح اليوم الأربعاء ، لانطلاق صافرات الإنذار دون وجود أثر واضح أو سبب محسوس .

ومن جانبه ، أكد وكيل الجامعة سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود على عدم وجود حريق ، وعلى الرغم من ذلك تم نقل الطالبات إلى كليةالعلوم والآداب بحي الصفراء احتياطيًا لإجراءات السلامة ، قائلًا ” في صباح اليوم انطلقت صافرات الإنذار في أحد مباني المجمع وعلى الفور قامت المسؤولات بالمجمع بإخلاء الطالبات في جميع كليات المجمع احترازيا في مكان آمن، وتم نقل الطالبات بشكل مباشر لكلية العلوم والآداب بحي الصفراء، ومن ثم تم نقلهن لمنازلهن بكل انسيابية ومثالية في تطبيق مميز لخطة الإخلاء ” .

وتابع قائلًا ” تمت مباشرة الحادثة من الجهات ذات العلاقة بالجامعة وقد تبين أن سبب إطلاق أجهزة الإنذار هو الضغط على جهاز الإنذار يدويًا بشكل متعمد دون ما يستوجب ذلك ” .

وأشاد سمو الأمير ، بخطة التعامل من قبل مسؤولات المجمع مع الإنذار ، وجهودهن في تنفيذ خطة الإخلاء بصورة نموذجية ومتقنة وفقًا لتوجيهات الدفاع المدني .