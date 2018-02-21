مقيم آسيوي يقتل زوجته بسكين ثم ينتحر بعدها بالأحساء

نايف السالم(صدى):

أقدم مقيم آسيوي، في محافظة الأحساء، الإثنين الماضي، على قتل زوجته بواسطة سكين ثم انتحر بعدها .

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إن عند الرابعة من مساء الاثنين ١٤٣٩/٦/٣ تلقت شرطة محافظة الاحساء بلاغاً من مواطن ستيني عن ملاحظته لمركبة متوقفة بأرض صحراوية مقابل طريق العيون الدمام وبالقرب منها جثة لامرأة وأخرى لرجل .

وأَضاف ” الرقيطي ” ، أن المختصين بالشرطة باشروا الانتقال للموقع وإجراءات الضبط الجنائي للحادثة، حيث تبين أن المتوفيين رجل وزوجته من جنسية آسيوية في العقد الثالث والرابع من العمر، فيما تشير إجراءات جمع الاستدلال الأولية لقيام الرجل بقتل زوجته بعد إصابتها بسكين وجدت بالقرب منه ومن ثم إقدامه على الانتحار بطعن نفسه بذات السكين .

تم نقل جثمان المتوفيين إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي وتمهيدا لإحالة أوراق القضية إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة.