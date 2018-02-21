” البيئة ” تعلن إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ، أنه تم تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 8945 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 138حالة إيجابية، وتم التخلص من 254588 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 4 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 17 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.