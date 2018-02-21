متحدث العمل: حساب المواطن يجري مراجعة دورية لضمان توافق البيانات
أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أبا الخيل عبر قناة ” الإخبارية ” اليوم الأربعاء، إن حساب المواطن يقوم بعمل مراجعة دورية بعد صرف كل دفعة بهدف التأكد من حصول المستحقين على الدعم دون غيرهم.
وكان البرنامج قد أعلن اليوم أنه في حال اختلاف المعلومات وبيانات الدخل المُفصح عنها، عن البيانات الرسمية، فيتم التواصل مع المسجلين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهلية المُسجل وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، لتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات
اييه يعطيكم العافيه حريصين على سد باب الرزق
لاتنسون ان الدوله قالت هذا البرنامل لدعم المواطن
وانتم حرمتم المواطن الفايده ، وحرمتم ولي الامر من الاجر
” وايضا لاتنسوا دعوات المواطنين المحتاجين عليكم بقلة التوفيق